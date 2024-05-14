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Наступление на Харьковщину: в окрестностях Волчанска идут стрелковые бои – ОВА

Наступление на Харьковщину: в окрестностях Волчанска идут стрелковые бои – ОВА

Обстрел города Волчанск / Фото: t.me/UA_National_Police

ВСУ пытаются зачистить Волчанск в Харьковской области.

Оккупационные войска России продолжают атаковать на Волчанском направлении. Сейчас на северных окраинах города ведутся стрелковые бои.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям, где враг пытается продвинуться. Активно врага уничтожают, пытаются зачистить и сам город Волчанск", - рассказал он.

Напомним, Буданов рассказал, что оккупанты заблокированы на рубежах в Харьковской области.

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