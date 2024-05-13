Наступление на Харьковщину: жителей Волчанская оккупанты держат в подвале и угрожают расстрелом — видео

Люди, которые смогли вырваться из плена оккупантов, рассказали об угрозах.

Жители Волчанска Харьковской области, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что оккупанты три дня держали их в подвале и заставляли оказывать раненым российским солдатам медицинскую помощь. Местных жителей задержали 11 мая.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Они также рассказали, что в подвале, где их держали, до сих пор остаются люди, в том числе семья.

"Они могли нас расстрелять. Они заставляли нас перебинтовывать раны (оккупантам – ред.). Мы в подвале три дня сидели. Мы смогли вырваться… Там еще люди есть. Там семья. Не знаю, останутся ли они живы", - рассказали люди.

Прокуратура начала расследование по факту взятия в плен гражданского населения пограничной общины в Харьковской области

Потерпевшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население должно быть расстреляно.

Напомним, 125-ю бригаду ТРО обвинили в побеге в Харьковской области — что говорят в самой бригаде.

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