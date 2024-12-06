Наступление на Херсон: аналитик объяснил, могут ли сейчас россияне пойти в атаку

У российских оккупантов вряд ли есть возможность создать плацдарм на Херсонском направлении, хотя они и готовятся.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный аналитик Алексей Гетман.

По его мнению, готовящееся наступление на Херсон — это пропаганда.

"Я не думаю, что есть какие-то серьезные 300 морских катеров — откуда. Но это можно переправить, ну, давайте, по 5 человек, если даже все доедут, это полторы тысячи, а это две батальонно-тактические группы. Но это если все доедут. Поэтому говорить о том, что это подразделение может создать плацдарм, на который потом можно будет уже высаживать более серьезные группировки, осуществлять какие-то штурмы — это, я думаю, что-то большее пропагандистское, отвлекающее. Для того, чтобы создать плацдарм, нужно чтобы это было хотя бы 10 километров в глубину, по боевым уставам, по правилам. Тогда уже можно планировать, строить какие-то понтонные переправы и переправлять тяжелую технику", – сказал военный аналитик.

Гетман отметил, что захватить такой плацдарм российским оккупантам будет очень сложно.

"Считать, что они смогут закрепиться на Херсонщине… С военной точки зрения, пока каких-либо признаков этого нет. Там не такая большая группировка россиян находится на Херсонском направлении. Опасения есть. Подготовка, вполне возможно, осуществляется. Но ожидать, что они там смогут добиться каких-либо успехов, по крайней мере, пока точно этого ожидать не будем”, — добавил он.

Напомним, о возможном наступлении РФ на юг Украины говорят не впервые за время полномасштабного вторжения. По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские военные готовят наступление на Херсон. В частности, враг собрал для форсирования Днепра около 300 плавсредств. Перед этим в последнее время российские оккупанты активно наносили удары с помощью БпЛА по Херсону и другим населенным пунктам области.

Прокудин отметил, что на Херсонском направлении противник разместил лучшие подразделения беспилотной авиации.

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