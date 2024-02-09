Наступление на Купянск: в РВА рассказали о ситуации возле города

В последние два-три дня ситуация под Купянском на Харьковщине немного успокоилась — речь идет об определенной стабилизации.

Об этом в телемарафоне заявил руководитель Купянского РВА Андрей Канашевич.

По его словам, ночь прошла "более-менее спокойно". Впрочем, были обстрелы по позициям украинских защитников.

"В целом нужно отметить то, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немного ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией", — заявил он.

По словам Канашевича, штурмовые действия российских войск, достаточно интенсивные еще 10-20 дней назад, спали.

"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, либо будет сейчас у них ротация, либо будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", – заявил глава РВА.

Руководители подразделений на Купянском направлении отметили, что держат ситуацию под контролем.

Напомним, руководитель прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что РФ пытается заблокировать Купянск и сосредотачивает силы в направлении Временного Яра в Донецкой области. Российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

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