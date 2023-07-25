Наступление на Купянском направлении: аналитик объяснил, чего добиваются оккупанты

Петр Черник отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу.
Наступлением на Купянском направлении российские оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от атак вокруг Бахмута.
Об этом сообщил военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center. Он напомнил, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу.
"Пока они в самом городе остаются, но стратегические высоты (рядом) наши, и с каждым днем мы все больше и больше приближаемся к оперативному окружению", — сказал полковник Черник.
Вместе с тем город Бахмут для россиян является не просто стратегической локацией, а "политическим вопросом очень высокого калибра".
"Ведь они на весь мир провозгласили, что Бахмут их. И как только там их группировка будет либо уничтожена, либо лучше взята в плен – это будет катастрофическое персональное имиджевое поражение Путина", — сказал Черник.
По словам аналитика, именно Купянское направление является самым логичным, где россияне могут попытаться максимально оттянуть украинские силы из-под Бахмута.
"Россиянам логистически удобно обеспечивать Купянское направление, и они хорошо понимают, что и нам логичнее всего с целью защиты перебрасывать силы из-под Бахмута. Поэтому они так давят именно там", — сказал Петр Черник.
На Купянском направлении русские войска в течение недели вели штурмовые действия, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны в сторону реки Оскол.
Напомним, на всех участках фронта идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины контратакуют под Бахмутом Донецкой области. В свою очередь, россияне перебрасывают силы под Авдеевку.
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