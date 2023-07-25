Наступление на Купянском направлении: аналитик объяснил, чего добиваются оккупанты

Наступлением на Купянском направлении российские оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от атак вокруг Бахмута.

Об этом сообщил военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center. Он напомнил, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу.

"Пока они в самом городе остаются, но стратегические высоты (рядом) наши, и с каждым днем мы все больше и больше приближаемся к оперативному окружению", — сказал полковник Черник.

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Вместе с тем город Бахмут для россиян является не просто стратегической локацией, а "политическим вопросом очень высокого калибра".

"Ведь они на весь мир провозгласили, что Бахмут их. И как только там их группировка будет либо уничтожена, либо лучше взята в плен – это будет катастрофическое персональное имиджевое поражение Путина", — сказал Черник.

По словам аналитика, именно Купянское направление является самым логичным, где россияне могут попытаться максимально оттянуть украинские силы из-под Бахмута.

"Россиянам логистически удобно обеспечивать Купянское направление, и они хорошо понимают, что и нам логичнее всего с целью защиты перебрасывать силы из-под Бахмута. Поэтому они так давят именно там", — сказал Петр Черник.

На Купянском направлении русские войска в течение недели вели штурмовые действия, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны в сторону реки Оскол.

Напомним, на всех участках фронта идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины контратакуют под Бахмутом Донецкой области. В свою очередь, россияне перебрасывают силы под Авдеевку.

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