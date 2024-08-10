На ситуацию на поле сражения влияют потери в российской армии.

После прорыва границы в Курской области на фронте в Украине наблюдается снижение интенсивности боев.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

После некоторых событий на территории Курской области интенсивность боевых действий на поле боя снизилась. Пока еще рано говорить о кратном уменьшении боевых столкновений, но на несколько десятков боевых столкновений стало меньше. Хотя и говорить о полной стабилизации ситуации рано, но со всем тем этот факт фиксируется", – сообщил эксперт.

Впрочем, немаловажную роль в интенсивности боев на фронте играют и потери личного состава армии РФ. По словам Селезнева, ежемесячно российские войска теряют от 30 до 35 тыс. своего личного состава на поле боя.

"Эти потери необходимо каким-то образом компенсировать. Не просто так в российских регионах продолжают расти выплаты при подписании первого контракта для жителей Российской Федерации. Также представители РФ бродят по всему миру, разыскивая желающих заработать две тысячи долларов в месяц, убивая украинцев", — подчеркнул украинцев. он.

Напомним, аналитики ISW оценили, чем "прорыв" в Курской области обернется для "фюрера" Владимира Путина. Кремль постарается вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и прекратить украинскую активность вглубь России.

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