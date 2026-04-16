Наступление на одном из горячих направлений превратилось для РФ в ад

Российское весеннее наступление на Лиманском направлении превратилось в серию поражений для оккупантов.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

На Лиманском направлении враг попытался активизировать боевые действия еще в конце марта, бросив в бой значительные силы. Однако этот импульс быстро угас благодаря отпору украинских защитников.

Об этом сообщил глава пункта управления беспилотных систем подразделения KRAKEN 1654 Данило Положухно в эфире Ранок.LIVE.

«Эти первые их рывки, которые они начали еще в конце марта, были очень болезненны для противника, они понесли потери и после этого замедлились. Пока ничего значимого», — отметил он.

На Лиманском направлении враг усиливает давление и пытается изолировать украинский плацдарм, что может существенно усложнить логистику ВСУ, отмечал военный обозреватель.

В перспективе активность боевых действий со стороны российских войск может возрасти. С наступлением весны у противника появились дополнительные возможности для опрокидывания и проникновения личного состава по разным направлениям, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Эксперты Института изучения войны считают, что в весенне-летний период 2026 года российские силы могут попытаться прорвать украинскую линию обороны в Донецкой области, известную как «пояс крепостей». Основной упор делается на Лиманском направлении, откуда противник пытается продвинуться к Славянску — северному рубежу обороны.

По оценкам аналитиков, Лиман имеет важное стратегическое значение и может использоваться в качестве плацдарма для наступления на Славянск и Краматорск. Также фиксируется заметное усиление боевых действий и изменение тактики российских войск — они активнее используют пехоту, бронетехнику и мобильные подразделения, а также чаще используют управляемые авиабомбы и беспилотники.

