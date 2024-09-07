Наступление на Покровск: экс-голова разведки раскрыл новый маневр войск России

Украинским вооруженным силам удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении фронта. Стратегия лобовых ударов, чтобы войти в город, не удалась.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии "24 Каналу".

По его словам, Украина уничтожила огромные силы противника по этому направлению и остановила продвижение. Вообще половина всех потерь оккупационной армии РФ приходится именно на Покровский и Торецкий секторы, говорит эксперт.

"Врага действительно остановили на подступах к Покровску, но он переместил свои ресурсы на юг и пытается наступать там... Оккупанты хотели создать более широкий фронт для наступательных операций. Обойти Покровск, штурмуя город. Мы не даем этого сделать. Знаем этот маневр. Бои сложны, но позиции стабилизировались", — заявил Маломуж.

Вместе с тем россияне переместились на юг — в Угледар, чтобы попытаться создать предпосылки фланговых атак и оцепления отдельных украинских подразделений.

Напомним, в новом отчете Института изучения войны сообщили о том, что ВСУ возобновили позиции под Покровском в Донецкой области.

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