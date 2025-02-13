Наступление на Покровск: какую цель преследуют оккупанты

Несмотря на постоянное давление со стороны врага, украинские войска успешно сдерживают атаки.

Оккупационные войска РФ не оставляют попыток взять под контроль позиции Сил обороны Украины в районе Покровска.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, оккупанты пытаются создать "санитарную зону" вокруг Покровска, захватывая дома в селах на окраинах города.

После этого они пытаются продвигаться по часовой стрелке, чтобы окружить украинские силы.

Однако их наступление не имеет большого успеха.

“Насколько им (россиянам – ред.) это удается? Я бы сказал, что по состоянию на данный момент не очень”, – подчеркнул Трегубов.

Напомним, воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли в плен с десяток российских оккупантов возле Покровска.

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