Наступление на Покровск: сможет ли РФ в ближайшее время захватить город

Армия РФ не сможет захватить Покровск Донецкой области ни до 1 октября – как приказал диктатор Владимир Путин, ни позже. Впрочем, оккупанты всеми силами пытаются войти в город.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ высказался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, Покровское направление является для Кремля главным, а приоритет – это увлечение Покровска. На этот участок фронта российское командование подтягивает новые резервы для того, чтобы пробить дальше хотя бы на отдельных направлениях.

Впрочем, отмечает Маломуж, ничего нового в тактике россиян нет: она стремится охватить город с флангов и начать операцию по нанесению массированных ударов со штурмами по самому Покровску. Впрочем, ВСУ противодействуют, создавая укрепленные позиции для задания контрударов и "ловушки".

"Если мы говорим о том, какие перспективы захвата Покровска, я думаю, что сейчас, в ближайшее время таких перспектив нет. Мы будем маневрировать и дальше, отрезая определенные атаки с флангов и те направления, где они продвинутся. Я считаю, что ситуация контролируема." Она тяжелая, но, с другой стороны, уже потенциал больших наступательных операций здесь противник не имеет", — подчеркнул эксперт.

По количеству личного состава враг в Покровском направлении в несколько раз превышает украинских защитников. За огневыми средствами – в два-три раза. Однако Украина наращивает возможности артиллерии и ракет, к тому же вооружение украинских подразделений точнее.

"Наши нестандартные действия по обороне и нанесению ударов приводят к тому, что не только тормозится сейчас наступательный процесс врага, но и мы контрнаступаем. Уже есть несколько точек, где проводили контрнаступательные операции: и у Покровска, и в Нью-Йорке. Хотя они дальше пытаются продвигаться… Но я думаю, что ни до 1 октября, ни в дальнейшем они не захватят Покровская.

Напомним, разведка Британии оценила наступление врага на Покровск. Отмечается, что на востоке Украины захватчики постепенно продвигались в район Угледара и юго-восточнее Покровска.

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