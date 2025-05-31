Наступление на Сумщине: смогут ли российские войска дойти до областного центра

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

На сегодняшний день оккупационная армия Российской Федерации не имеет возможностей дойти до города Сумы.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "КИЕВ24".

РФ сосредоточила 50-тысячное войско, но это не те возможности, чтобы оккупанты могли выйти на оборонные рубежи вокруг Сум.

Реклама

"Если врагу удастся захватит Юнаковку, то это даст врагу новые способности для нанесения ударов с воздуха атак (авиации, дронов, артиллерии) по областному центру. В настоящее время оккупанты продвигаются - для достижения этой цели", - подчеркнул Романенко.

По его словам, РФ сейчас не хватает резервов "по всем фронтам". Именно поэтому командование врага перебрасывает военных с одного направления на другое, которое является более приоритетным и важным.

Ситуация в Сумской области

РФ держит значительные силы и средства в пределах Курской области – напротив Сумщины. В этой части приграничья наблюдается высокая активность российских ДРГ.

По состоянию на утро 31 мая в Сумской области объявлена обязательная эвакуация из-за наступления россиян. На сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.

Реклама

По информации DeepState, россияне вплотную подошли к Юнаковке. Ситуация имеет неутешительные перспективы.

Спикер УВ «Курск» Ярослав Чепурный сообщил, что войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области. Противник не прекращает попыток продвинуться в сторону населенных пунктов Водологи, Беловоды, Кондратовка и Локня Сумской области.

Дата публикации 11:24, 31.05.25 Количество просмотров 26 Обходят ВСУ со всех сторон! Бойцы срочно вышли в прямой эфир с передовой