- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 912
- Время на прочтение
- 2 мин
Наступление на Сумщине: смогут ли российские войска дойти до областного центра
Сейчас в приоритете оккупационной армии – захват Юнаковки. Это откроет для оккупантов новые возможности для атаки на Сумы.
На сегодняшний день оккупационная армия Российской Федерации не имеет возможностей дойти до города Сумы.
Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "КИЕВ24".
РФ сосредоточила 50-тысячное войско, но это не те возможности, чтобы оккупанты могли выйти на оборонные рубежи вокруг Сум.
"Если врагу удастся захватит Юнаковку, то это даст врагу новые способности для нанесения ударов с воздуха атак (авиации, дронов, артиллерии) по областному центру. В настоящее время оккупанты продвигаются - для достижения этой цели", - подчеркнул Романенко.
По его словам, РФ сейчас не хватает резервов "по всем фронтам". Именно поэтому командование врага перебрасывает военных с одного направления на другое, которое является более приоритетным и важным.
Ситуация в Сумской области
РФ держит значительные силы и средства в пределах Курской области – напротив Сумщины. В этой части приграничья наблюдается высокая активность российских ДРГ.
По состоянию на утро 31 мая в Сумской области объявлена обязательная эвакуация из-за наступления россиян. На сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.
По информации DeepState, россияне вплотную подошли к Юнаковке. Ситуация имеет неутешительные перспективы.
Спикер УВ «Курск» Ярослав Чепурный сообщил, что войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области. Противник не прекращает попыток продвинуться в сторону населенных пунктов Водологи, Беловоды, Кондратовка и Локня Сумской области.