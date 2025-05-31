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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Наступление на Сумщине: смогут ли российские войска дойти до областного центра

Сейчас в приоритете оккупационной армии – захват Юнаковки. Это откроет для оккупантов новые возможности для атаки на Сумы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

На сегодняшний день оккупационная армия Российской Федерации не имеет возможностей дойти до города Сумы.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "КИЕВ24".

РФ сосредоточила 50-тысячное войско, но это не те возможности, чтобы оккупанты могли выйти на оборонные рубежи вокруг Сум.

"Если врагу удастся захватит Юнаковку, то это даст врагу новые способности для нанесения ударов с воздуха атак (авиации, дронов, артиллерии) по областному центру. В настоящее время оккупанты продвигаются - для достижения этой цели", - подчеркнул Романенко.

По его словам, РФ сейчас не хватает резервов "по всем фронтам". Именно поэтому командование врага перебрасывает военных с одного направления на другое, которое является более приоритетным и важным.

Ситуация в Сумской области

РФ держит значительные силы и средства в пределах Курской области – напротив Сумщины. В этой части приграничья наблюдается высокая активность российских ДРГ.

По состоянию на утро 31 мая в Сумской области объявлена обязательная эвакуация из-за наступления россиян. На сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.

По информации DeepState, россияне вплотную подошли к Юнаковке. Ситуация имеет неутешительные перспективы.

Спикер УВ «Курск» Ярослав Чепурный сообщил, что войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области. Противник не прекращает попыток продвинуться в сторону населенных пунктов Водологи, Беловоды, Кондратовка и Локня Сумской области.

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