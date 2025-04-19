Наступление на Сумскую область: эксперт заявил о вероятности участия солдат КНДР

Северная Корея.

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Есть вероятность того, что солдаты КНДР пересекут границу Украины, очень высока. В частности, если российская армия начнет полномасштабное наступление в Сумской области.

Такое мнение высказал военный эксперт Ян Матвеев в эфире телеканалаFREEДOM .

По его словам, бои продолжаются на этом участке фронта. Кроме того, российская пехота проникает в Сумскую область.

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"Хотя все-таки это пока не полномасштабное наступление. Но если будет большое наступление, то я думаю, северокорейские военные сначала будут где-то, наверное, в тылу, потом во втором, третьем эшелоне. Далее – вполне могут быть отправлены на передовую", – говорит военный эксперт.

Он отмечает, что диктатору Владимиру Путину байджет на любые правила. Именно поэтому он будет использовать северокорейских солдат там, где ему будет удобно. В свою очередь, российская пропаганда вообще отрицает участие солдат КНДР в войне.

"Не останавливает даже то, что Украина со своей стороны предоставила пленных северокорейцев. Я думаю, что на официальном уровне тоже все будут отрицать, пока солдаты из Северной Кореи не окажутся на территории Украины", - отмечает Матвеев.

По его словам, сейчас Россия кроме северокорейских военных активно использует и военное вооружение из КНДР. Жестокие удары по Кривому Рогу и Сумам были совершены северокорейскими ракетами "Искандер-М"/КN-23.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что РФ готовит ответ за операции ВСУ в Курской и Белгородской областях. В частности, Россия стремится создать "буферную зону" в Сумской области.