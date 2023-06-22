Наступление на юге продолжается, на Лиманском направлении – ожесточенные бои: главное о фронте

Кроме юга, украинские войска в течение суток вели наступательные действия по направлению Белогоровка – Диброва.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о главных событиях на фронте за последние сутки, 22 июня.

Юг

По ее словам, на юге наступление украинских сил обороны продолжается. ВСУ постепенно продвигаются вперед, имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции. Несет большие потери", — говорит Маляр.

Восток

На востоке в течение суток силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия.

По словам замминистра, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

"Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", – отмечает Маляр.

Самые тяжелые бои продолжаются, в частности , на Лиманском направлении: в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области.

Украинские войска в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка – Диброва, имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах.

"Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполнить указания Кремля о полной оккупации Донетчины и Луганщины", — подытожила Маляр.

Удары по оккупантам

В Генштабе ВСУ добавили, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи .

Ранее в Генштабе сообщили, что в результате подрыва Каховской ГЭС на оккупированной Херсонской области фиксируют вспышку гепатита А.

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