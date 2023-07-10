Наступление на юге Украины и уничтожение артиллерии и ПВО окупантов: Генштаб — о ситуации на фронте

Оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами и пытаются наступать на нескольких направлениях. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 10 июля.

РФ нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 22 авиационных удара и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

Ситуация на линиях фронта

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационных ударов в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в том числе Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красне Перше, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Кисливка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Раздоловка и Белогоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Пивденне Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северной Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. У последнего противник нанес также авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Угледар, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычне, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ обстреляли пункт управления и склад боеприпасов

Авиация сил обороны в сутки нанесла 4 удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Напомним, украинские воины с упорными боями приблизились к основной линии обороны оккупантов. Каждый метр в контрнаступлении дается с трудом, поскольку враг настроил много фортификационных укреплений, заминировал тысячи гектаров. Днем и ночью в воздухе вражеские "Орланы" и "Ланцеты" охотятся за нашей техникой.

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