Наступление на Запорожье: в ЦПД сообщили, что россияне будут "расшатывать" тему якобы полноценной атаки

Дезинформаторы будут пытаться представлять действия, происходящие на границе Запорожской и Донецкой областей, как полноценное наступление на город.

Россияне в ближайшее время будут дезинформировать украинцев о якобы полноценном наступлении на Запорожье.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире "Мы – Украина" 26 ноября.

Информация о наступлении на Запорожье по состоянию на данный момент не соответствует действительности, отметил руководитель ЦПД.

"Ключевая история — это Запорожье будет. Они будут пытаться подавать эти действия, которые происходят на границе Запорожской и Донецкой областей, как полноценное наступление на Запорожье, не соответствующее действительности на сегодня. Но они будут всячески уверять, что у них есть ресурс, чтобы до конца года наступать на Запорожье. Это одна из таких волнующих тем, которую они будут распространять.

Коваленко добавил, что независимые журналисты, специализирующиеся на военной тематике, предоставляют правдивую информацию, поэтому должны это делать дальше.

"Но и мы со своей стороны будем правду говорить. С другой стороны, важно, чтобы военные также рассказывали, на что у врага есть силы, а на что их недостаточно", — сказал Коваленко.

Добавим, что полковник, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Влад Волошин рассказал, что враг имеет небольшое вклинение на Запорожском направлении. Русские создали малые штурмовые группы, чтобы совершать наступательные действия.

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