Наступление не на Харьков: эксперт заявил об угрозе для двух других городов

У России пока нет достаточно войск для наступления на Харьков, однако есть угроза продвижения врага в два других города области.

Такое мнение военный обозреватель Денис Попович выразил в интервью Radio NV.

Эксперт дал свою оценку тому, смогут ли российские войска захватить Харьков и как могут разворачиваться события в ближайшее время. В частности, Попович отметил, что стоит еще ожидать похожих действий со стороны врага в направлении Сумщины.

"Общая оценка она верна – это отвлечение войск украинской армии от других направлений для того, чтобы растянуть резервы. А этих резервов у нас и так по определенным причинам немного. Здесь надо будет смотреть, что будет дальше", – объяснил обозреватель планы захватчиков.

По его мнению, дальше возможны три варианта развития событий.

"Первый – [ВСУ врага – ред.] отобъют – то, что сейчас происходит. Второй – враг будет проводить рейдовые действия – там захочет прорваться, там захочет прорваться. Он займет какую-то территорию, такая версия звучала, [чтобы создать] буферную зону для того, чтобы постоянно оттягивать наши резервы", – рассказал Попович.

Еще одним вариантом он назвал попытки продвижения российских войск на Волчанск. Ведь сейчас враг перебрасывает резервы в направлении Сумской и Харьковской областей.

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"Этот город вчера так же был под артиллерийским ударом. И это не очень хорошо, поскольку Волчанск – это о Купянске. Если [врагу] удастся продвигаться в сторону Волчанска, особенно если удастся его захватить, и дальше [идти] вперед, то возникает угроза для Купянска, который сейчас так же находится под давлением, но с другой стороны", – объяснил эксперт.

Однако, заметил он, "это не о Харькове все". То есть войск для того, чтобы наступать на Харьков, у РФ сейчас нет.

"Боялись, что [это наступление] означает штурм Харькова, много вопросов было. Это не о Харькове. Вполне возможно, что это может быть о Волчанске и дальше о Купянске", — предупредил об угрозе обозреватель.

Напомним, как сообщили 11 мая в ВСУ, в настоящее время широкомасштабного наступления России на севере Харьковщины нет. Украинские войска контролируют ситуацию. Попытка вражеского наступления в приграничье направлена на оттягивание сил и резервов ВСУ на новое направление линии фронта.

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