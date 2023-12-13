Наступление оккупационных войск: в ISW объяснили, с чем связана активность РФ на фронте

Нынешнее наступление оккупационных российских войск в неблагоприятное время может быть связано с длительными дискуссиями на Западе относительно дальнейшей поддержки Украины.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).



"Возможно, российские войска проводят дорогие наступательные операции в неблагоприятное для наземных маневров время, чтобы приурочить потенциальное изменение инициативы на поле боя к постоянным разговорам на Западе о продолжении поддержки Украины", — отмечают американские аналитики.

Отмечается, что армия РФ начала масштабную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки 10 октября и активизировали локальные наступательные операции в других местах на востоке Украины. Такие действия врага происходят в то время, когда украинские войска начали сворачивать контрнаступательные операции.

Аналитики ISW предполагают, что решение российского военного командования приступить к наступательным действиям осенью 2023-го, вероятно, было реакцией на ощутимое ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

"Активизация дискуссий на Западе о продлении военной помощи Украине после относительно успешных российских оборонных операций в Запорожской области была предсказуемой и, возможно, была учтена в расчетах российского командования. Кремль давно организует информационные операции, направленные на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности и российское командование, возможно, решило, что эти информационные операции приносят все больший эффект", — отмечают в ISW.

Как сообщалось, на фронте оккупанты идут в масштабное наступление. В ВСУ говорят, что самая тяжелая ситуация – на востоке. также россияне пытаются захватить населенный пункт Синьковки, чтобы в дальнейшем заблокировать Купянск в Харьковской области.

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