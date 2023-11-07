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Наступление оккупантов на Авдеевку: "мясной штурм" россиян попал на видео

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
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Наступление оккупантов на Авдеевку: "мясной штурм" россиян попал на видео

Война в Украине/Фото иллюстративная / Фото: Associated Press

Российские захватчики продолжают отправлять десятки своих солдат на "убой".

Появилось эпическое видео уничтожения очередной российской колонны, попытавшейся наступать на Авдеевку.

Кадры обнародовал журналист Денис Казанский.

"Наглядная иллюстрация мясного штурма. До сих пор поражает с какой тупой безжалостностью российские генералы тратят своих людей. И все это не какое-то решающая битва, а просто штурм очередных мертвых руин", — подписал видео он.

По словам журналиста, бойцы 47-й механизированной бригады в считанные минуты уничтожили более десятка единиц бронетехники и десятки солдат.

"Просто расстреляны как в тире", — добавил Казанский.

Наступление оккупантов на Авдеевку: видео "мясного штурма" россиян

Наступление оккупантов на Авдеевку: видео "мясного штурма" россиян

Напомним, ранее в Сеть попали видео, демонстрирующие, как российских военных на Херсонщине гонят в "мясные штурмы", в результате чего они гибнут десятками. Впрочем, российские военкоры называют это проще: "Неприятные кадры тяжелых боев в районе Крынок".

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Дата публикации
Просмотры
928
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