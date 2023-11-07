Наступление оккупантов на Авдеевку: "мясной штурм" россиян попал на видео

Появилось эпическое видео уничтожения очередной российской колонны, попытавшейся наступать на Авдеевку.

Кадры обнародовал журналист Денис Казанский.

"Наглядная иллюстрация мясного штурма. До сих пор поражает с какой тупой безжалостностью российские генералы тратят своих людей. И все это не какое-то решающая битва, а просто штурм очередных мертвых руин", — подписал видео он.

По словам журналиста, бойцы 47-й механизированной бригады в считанные минуты уничтожили более десятка единиц бронетехники и десятки солдат.

"Просто расстреляны как в тире", — добавил Казанский.

Наступление оккупантов на Авдеевку: видео "мясного штурма" россиян

Напомним, ранее в Сеть попали видео, демонстрирующие, как российских военных на Херсонщине гонят в "мясные штурмы", в результате чего они гибнут десятками. Впрочем, российские военкоры называют это проще: "Неприятные кадры тяжелых боев в районе Крынок".

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