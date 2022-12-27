Наступление оккупантов на Бахмут и обстрел важного военного объекта РФ: Генштаб – о ситуации на фронте

Россияне в сутки потеряли склад с боеприпасами и командный пункт.

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Силы обороны за сутки же уничтожили пункт управления, склад с боеприпасами и еще один важный военный объект РФ.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ за 27 декабря.

Россияне, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Захватчики хотят улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирево и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

На Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площадки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, склад боеприпасов, а также один важный военный объект", — сообщили в Генштабе.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. В тот же день диктатор Путин объявил о проведении "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Путин призвал ВСУ "сложить оружие и уходить домой". Однако украинские воины ценой собственной жизни защищают Украину от российского нападения.

Силы обороны провели успешные контрнаступления в северных областях, Харьковском и Херсонском направлениях. Сейчас россияне постоянно штурмуют город Бахмут Донецкой области. Там самая сложная ситуация на фронте.

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