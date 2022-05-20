Наступление оккупантов на Донбассе: в Генштабе ВСУ описали ситуацию в Донецкой и Луганской областях

На Донецком направлении 20 мая российские войска пытаются вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.
В частности, на Лиманском и Северодонецком направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
На Бахмутском направлении российские войска ведут наступление при поддержке артиллерии и пытаются овладеть новыми рубежами в районе Попасной, но безуспешно.
На Кураховском направлении оккупанты наступают при поддержке артиллерии и штурмовой авиации в направлении Новомихайловки (10 км к югу от Марьинки), однако безуспешно.
В то же время в Мариуполе захватчики проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей.
Напомним, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что для дальнейшего наступления военным необходимо больше вооружения.
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