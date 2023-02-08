Наступление оккупантов на Харьковщине и Запорожье – Данилов рассказал о возможном ударе РФ

Алексей Данилов предположил возможность наступления россиян на Харьковщине и Запорожье.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские войска могут предпринять попытку наступления в Харьковской или Запорожской областях.

Об этом он рассказал Reuters.

По его словам, Украина ожидает, что россияне нанесут новый удар на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.

"Попытки наступления либо на Харьковском, либо в Запорожском направлении, конечно, будут сделаны. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", — сказал Данилов.

Данилов отметил, что Кремль все еще хочет показать какой-то результат россиянам к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Наступление россиян на Донбассе

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай заявил, что новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

Главное управление разведки Украины определило три возможных направления нового наступления России – Донецкая область, Луганская область и Запорожье.

Бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что для подготовки к полномасштабному наступлению России требуется от 4 до 6 месяцев.

Глава государства Владимир Зеленский заверил, что Украина внимательно следит за планами России и готова дать мощный отпор врагу.

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что возможности армии РФ "не прогрессируют, а деградируют".

Читайте также: