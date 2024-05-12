Наступление оккупантов на Харьковщине: РФ привлекла наемников из Африки — "Атеш"

Агенты движения "Атеш" сообщили, что Россия задействует Африканский корпус в наступлении на Харьковскую область, которые несут огромные потери.

Об этом партизанское движение пишет в Telegram.

Партизаны отмечают, что наемники не были готовы к такой войне. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся из штурмов.

"Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 человек исполнили традиционный военный танец. Есть данные о том, что в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии. Россияне вербует и привлекает наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери", - добавили в "Атеш".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Сырский отчитался о ситуации на Харьковщине.

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