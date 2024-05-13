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Наступление оккупантов на Харьковщине: российские добровольцы показали бои на окраине Волчанска

Наступление оккупантов на Харьковщине: российские добровольцы показали бои на окраине Волчанска

Бойцы РДК ведут бои с оккупантами на окраине Волчанская / Фото: скриншот

Российские добровольцы принимают участие в боях в Харьковской области.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали бои на окраине Волчанска против оккупационных войск РФ, ведущих наступление на Харьковщине.

Видео опубликовала пресс-служба РДК.

На кадрах бронегруппа РДК ведет огонь по противнику, пытающемуся закрепиться на мясокомбинате и одной из окраинных улиц Волчанска.

Напомним, жителей Волчанская оккупанты держат в подвале и угрожают расстрелом (видео).

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