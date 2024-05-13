Наступление оккупантов на Харьковщине: российские добровольцы показали бои на окраине Волчанска

Российские добровольцы принимают участие в боях в Харьковской области.
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали бои на окраине Волчанска против оккупационных войск РФ, ведущих наступление на Харьковщине.
Видео опубликовала пресс-служба РДК.
На кадрах бронегруппа РДК ведет огонь по противнику, пытающемуся закрепиться на мясокомбинате и одной из окраинных улиц Волчанска.
Напомним, жителей Волчанская оккупанты держат в подвале и угрожают расстрелом (видео).
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