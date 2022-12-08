Наступление оккупантов на Купянском направлении: в ОВА отвергли угрозу, но рассказали о тяжелых боях

Купянск постоянно находится под вражескими обстрелами из РСЗО и систем С-300.

Купянское направление сейчас самое горячее на фронте на Харьковщине, однако угрозы наступления со стороны российских войск там пока нет.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил 8 декабря в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что линия фронта на Харьковщине сместилась и основное горячее направление сейчас – Купянское. Синегубов также напомнил, что под оккупацией находятся еще 29 населенных пунктов региона.

Также читайте Оккупанты выпустили ракеты по Харьковской области: в ОВА показали фото последствий атак

"На Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Наши Вооруженные силы позиции держат. Никаких угроз по поводу возможного наступления мы не видим", — добавил глава области.

В то же время он сообщил, что Купянск постоянно находится под вражескими обстрелами из РСЗО и систем С-300.

"Эти обстрелы постоянны. Так же – населенные пункты Чугуевского района, в частности город Волчанск, на севере – населенные пункты Харьковского района. Это связано с тем, что линия фронта на севере теперь идет практически по границе", – рассказал Синегубов.

Он также добавил в сообщении в Сети, что после успешного контрнаступления украинских войск не прекращается строительство фортификационных сооружений и усиливаются линии обороны.

"Наши ВСУ держат позиции, продолжается контрбатарейная борьба. У нас достаточно сил и средств на этом и других направлениях, чтобы отбивать врага", – заверил глава Харьковской ОВА.

Напомним, накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый информировал о подготовке оккупантов к их возможному контрнаступлению на Купянском направлении. В то же время в ВСУ считают, что враг потерпит поражение.

О вероятном наступлении россиян на Купянск заявлял и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщая, что они в районе Сватового стянули очень много средств. Гайдай назвал такую идею безумной.

Читайте также: