Наступление оккупантов на Купянском направлении: в ОВА отвергли угрозу, но рассказали о тяжелых боях

Купянск постоянно находится под вражескими обстрелами из РСЗО и систем С-300.
Купянское направление сейчас самое горячее на фронте на Харьковщине, однако угрозы наступления со стороны российских войск там пока нет.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил 8 декабря в эфире телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что линия фронта на Харьковщине сместилась и основное горячее направление сейчас – Купянское. Синегубов также напомнил, что под оккупацией находятся еще 29 населенных пунктов региона.
"На Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Наши Вооруженные силы позиции держат. Никаких угроз по поводу возможного наступления мы не видим", — добавил глава области.
В то же время он сообщил, что Купянск постоянно находится под вражескими обстрелами из РСЗО и систем С-300.
"Эти обстрелы постоянны. Так же – населенные пункты Чугуевского района, в частности город Волчанск, на севере – населенные пункты Харьковского района. Это связано с тем, что линия фронта на севере теперь идет практически по границе", – рассказал Синегубов.
Он также добавил в сообщении в Сети, что после успешного контрнаступления украинских войск не прекращается строительство фортификационных сооружений и усиливаются линии обороны.
"Наши ВСУ держат позиции, продолжается контрбатарейная борьба. У нас достаточно сил и средств на этом и других направлениях, чтобы отбивать врага", – заверил глава Харьковской ОВА.
Напомним, накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый информировал о подготовке оккупантов к их возможному контрнаступлению на Купянском направлении. В то же время в ВСУ считают, что враг потерпит поражение.
О вероятном наступлении россиян на Купянск заявлял и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщая, что они в районе Сватового стянули очень много средств. Гайдай назвал такую идею безумной.
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