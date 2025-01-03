Наступление оккупантов на Покровск: приблизились ли россияне к городу

На этом участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия.
Пока оккупанты РФ сосредотачивают основные усилия на Покровском направлении. Только в течение вчерашнего дня украинские военные остановили 38 атак противника. Впрочем, РФ не удалось приблизиться к Покровску.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Он отмечает, что Покровское направление остается одним из самых интенсивных в последние недели.
"Это точка сосредоточения главных усилий противника, а также ключевая линия обороны для украинских защитников. Однако враг не приблизился непосредственно к самому городу, но пытается охватить это направление с флангов", — сказал Трегубов.
Основные атаки были в близлежащих населенных пунктах. оккупанты пытаются прервать сообщение ВСУ, не вступая в бои в городе. Так оккупанты хотят достичь тактического преимущества. Впрочем, пока захватчикам это не удается, "поскольку город защищают квалифицированные и опытные украинские подразделения".
Между тем в районе Временного Яра пока нет продвижения российских войск, хотя ситуация интенсивна. Обстановка же в Курахово сложная, ведь это одно из самых горячих направлений, где продолжаются интенсивные городские бои.
Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман рассказал о тактике и главных целях россиян возле Покровска. В частности, противник намерен обойти город через Торецк и Курахово.
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