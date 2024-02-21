Наступление оккупантов после захвата Авдеевки: военный рассказал о ситуации в районе

После захвата Авдеевки оккупационная армия РФ делает все, чтобы проломить оборону Вооруженных Сил на новых рубежах. Россияне продолжают наступательные действия уже вне города.

Об этом во время телемарафона рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"В основном усилия наступления у него (у врага – Ред.) сосредоточены на направлении населенного пункта Ласточкино. Туда опрокидывается огромное количество и личного состава, и техники. Лишь сегодня утром там уже было подбито пять единиц БМП врага и уничтожено несколько рот пехоты". .Чтобы было понимание — это не разовая атака, это постоянные уже в течение нескольких суток попытки штурмов с техникой и без техники", — подчеркнул военный.

По его словам, у россиян после боев за Авдеевку еще достаточно сил, чтобы продолжать наступательные действия. У оккупантов много пехоты, техники, а также работает их авиация.

"Сейчас есть такие случаи, что они начали работать "Ланцетами" по позициям пехоты, чего раньше в принципе не делали. То есть сейчас делают абсолютно все, чтобы проломить, продавить нашу оборону на тех рубежах, которые мы занимаем. Успеха на данный момент они не имеют", — подчеркнул представитель 3 ОШБр.

Также Жорин говорит, что сейчас прямой угрозы продвижения врага для Курахового и Селидового нет. Впрочем, следует понимать, что "россияне готовятся, собирают и накапливают силы, а у них этих сил еще достаточно – не только на Авдеевском направлении". Также военный отметил, что следует быть готовыми к тому, что "впереди чрезвычайно сложные бои".

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