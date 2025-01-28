Наступление оккупантов притормозилось на ключевом направлении: что известно

Украинские военные притормозили наступление армии страны-агрессорки России на востоке. Из-за потерь оккупанты вынуждены применять стратегические резервы, которые российское командование планировало использовать для выполнения задач "после Покровска".

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, особенно много живой силы и техники армия РФ потеряла во время наступления на Покровск в Донецкой области. В настоящее время основные боеспособные части войск РФ сосредоточены именно в этом направлении.

"Надо отдать должное нашим Силам обороны. Несмотря на то, что мы проводим уже более года стратегическую оборонную операцию, удается максимально уничтожать вражеский ресурс. Это касается, в частности, и Покровского направления. Враг сегодня вынужден задействовать резервы, которые были собраны у него, скажем да, для выполнения немного других задач, то есть после продвижения на уровне Покровска двигаться дальше другими локациями. планировал задействовать", — рассказал военный.

Братчук рассказал, что в украинском Генштабе подают статистику потерь армии РФ несколько искривлены. Потому что, по его словам, на самом деле оккупанты теряют больше живой силы. Ведь каждый квадратный километр украинской земли дается противнику "стоимостью" около полутора российской роты.

"Это огромные потери. Таких потерь не было даже во многих локациях времен Второй мировой войны", — добавил он.

Напомним, Генштаб ВСУ назвал количество уничтоженных оккупантов по состоянию на 23 января. Так, уничтожены 833 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.

Читайте также:

ВСУ показали кадры работы по врагу в Торецке