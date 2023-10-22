Наступление окупантов на Авдеевку: генерал армии Украины рассказал о тактике врага

По его словам, россияне пытаются зайти с юга и севера.

Российские войска, терпя неудачи во время наступления на Авдеевку, разбиваются на небольшие группы и пытаются секторально двигаться, чтобы плотнее оцепить город.

Об этом рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

Также читайте Мобилизация в Украине: в ГУР сделали заявление

"Фактически мы обесцениваем все удары, и теперь враг вынужден не только остановиться, но и прекратить активные массовые контратаки... Я думаю, что этот формат мы выдержим. Сейчас ВСУ уничтожают передовые части оккупантов, чтобы подтянуть системы нападения врага. Их уничтожение есть предпосылкой не только защиты Авдеевки, а возможно наступления", — считает Маломуж.

По его словам, россияне пытаются зайти с юга и севера и все больше бросают ресурсы на оцепление города.

"Все больше и больше накапливается сил. Сначала было дополнительно три бригады, сейчас ряд штурмовых бригад, особенно высокопрофессиональная отдельная бригада, принимавшая участие в других направлениях", — сообщил Маломуж.

Как сообщалось ранее, оккупанты начали рыть тоннели в направлении Авдеевки. Военный объяснил для чего.

Читайте также: