Наступление окупантов на Авдеевку: украинский генерал назвал первоочередную задачу РФ

Российские военные хотят запереть ВСУ в кольцо от Авдеевки и Опросного Донецкой области.

Об этом основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в эфире Эспрессо.

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"В Авдеевке продолжаются бои. На севере бои начались в районе Степного, то есть они перешли участок железной дороги из Красногоровки и пытаются продвигаться дальше на запад, а на юг пытаются продвигаться в район промышленной зоны завода, понимая, что этот объект важен с точки зрения устойчивости нашей обороны на севере и в целом вокруг Авдеевки", — сказал Романенко.

По его словам, ВСУ остановили продвижение российских окупантов в сторону Первомайска, где расположены логистические пути.

"В связи с тем, что долгое время у них происходит, эту операцию завершить пока им не удается, они активизируют действия Мариинки и Угледара для того, чтобы пытаться с юга большим по дистанции тисками объединиться где-то в районе Авдеевки", – отметил он.

Напомним, по данным местных властей, россияне в Авдеевке применяют против гражданских коварную тактику обстрела.

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