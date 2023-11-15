Наступление окупантов на Авдеевку: украинский генерал назвал первоочередную задачу РФ

ВСУ остановили продвижение российских оккупантов в сторону Первомайска, по словам военного.
Российские военные хотят запереть ВСУ в кольцо от Авдеевки и Опросного Донецкой области.
Об этом основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в эфире Эспрессо.
"В Авдеевке продолжаются бои. На севере бои начались в районе Степного, то есть они перешли участок железной дороги из Красногоровки и пытаются продвигаться дальше на запад, а на юг пытаются продвигаться в район промышленной зоны завода, понимая, что этот объект важен с точки зрения устойчивости нашей обороны на севере и в целом вокруг Авдеевки", — сказал Романенко.
По его словам, ВСУ остановили продвижение российских окупантов в сторону Первомайска, где расположены логистические пути.
"В связи с тем, что долгое время у них происходит, эту операцию завершить пока им не удается, они активизируют действия Мариинки и Угледара для того, чтобы пытаться с юга большим по дистанции тисками объединиться где-то в районе Авдеевки", – отметил он.
Напомним, по данным местных властей, россияне в Авдеевке применяют против гражданских коварную тактику обстрела.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российская ракета разрушила целый подъезд в многоэтажке!
Читайте также:
- Взрывы в Кривом Роге: власти сообщили, что произошло
- Россияне устроили 81 атаку по Херсонщине: где "прилеты" и какие последствия
- Оккупанты обстреляли девять областей Украины – есть жертвы и разрушения: как прошла ночь в регионах