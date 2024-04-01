Наступление окупантов на Часов Яр развивается: есть ли угроза потери важного города — ISW (карта)

Позиционные бои продолжаются по всему участку Бахмутского направления.

Российские войска продолжают наступление на Часов Яр Донецкой области и заявляют о продвижении вблизи Богдановки, однако американские аналитики не наблюдали подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Также читайте Россияне ударили по пожарной части в Харьковской области (фото)

Российский блоггер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Богдановки (северо-западнее Бахмута), хотя ISW не нашло доказательств этого утверждения.

Позиционные бои продолжались в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Ивановского и Часового Яра и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Южного.

Аналитики приводят заявление командир украинского батальона беспилотных летательных комплексов (БПЛА), действующего на Бахмутском направлении, о том, что российские войска сосредотачивают свои удары в направлении Часового Яра.

"На Бахмутском направлении действуют подразделения 4-го мотострелкового полка РФ (2-й армейский корпус "ЛНР") и подразделения российской 6-й мотострелковой бригады, как сообщается, действуют близ Спирного (к северо-востоку от Бахмута)", — сказано в сообщении.

Карта боевых действий вблизи Бахмута 1 апреля. ФОТО: ISW

Напомним, генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки и военный эксперт Николай Маломуж считает, что потеря города будет "отрицательным сигналом" для ВСУ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.