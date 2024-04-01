Наступление окупантов на Часов Яр развивается: есть ли угроза потери важного города — ISW (карта)

Позиционные бои продолжаются по всему участку Бахмутского направления.
Российские войска продолжают наступление на Часов Яр Донецкой области и заявляют о продвижении вблизи Богдановки, однако американские аналитики не наблюдали подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Российский блоггер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Богдановки (северо-западнее Бахмута), хотя ISW не нашло доказательств этого утверждения.
Позиционные бои продолжались в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Ивановского и Часового Яра и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Южного.
Аналитики приводят заявление командир украинского батальона беспилотных летательных комплексов (БПЛА), действующего на Бахмутском направлении, о том, что российские войска сосредотачивают свои удары в направлении Часового Яра.
"На Бахмутском направлении действуют подразделения 4-го мотострелкового полка РФ (2-й армейский корпус "ЛНР") и подразделения российской 6-й мотострелковой бригады, как сообщается, действуют близ Спирного (к северо-востоку от Бахмута)", — сказано в сообщении.
Напомним, генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки и военный эксперт Николай Маломуж считает, что потеря города будет "отрицательным сигналом" для ВСУ.
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