Наступление оккупантов на фронте: враг продвинулся на одном из направлений — DeepState

В Генеральном штабе сообщают, что враг пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении.

На Новопавловском направлении оккупационные войска продвинулись в Новомихайловке.

Об этом сообщают украинские аналитики DeepState.

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По их данным, также продолжаются бои в Богдановке, Красногоровке, Урожайном и Роботино.

Заметим, согласно утренней сводке Генерального штаба, на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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