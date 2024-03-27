Наступление окупантов на Харьков или другое направление: что для этого нужно и когда РФ может быть готова

По словам эксперта, планы РФ на новое наступление рассчитаны на июль-август 2024 года. До этого времени они планируют провести мобилизацию.

Будет ли наступление на Харьков или на какое-нибудь другое направление, можно будет говорить тогда, когда РФ после "выборов Путина" проведет скрытую или открытую волну мобилизации.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов, передает "Киев 24".

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"Конечно, там меньше войск и россиян сейчас сдерживает только недостаток личного состава. В связи с перевыборами Путина все ожидают, что сейчас будет либо скрытая, либо открытая мобилизация. И тогда можно будет говорить о каких-то оперативных направлениях, о наступлении на Харьков или какие-то другие украинские города", – говорит эксперт.

По его подсчетам, россиянам необходимо будет не менее двух месяцев для того, чтобы подготовить этих военных.

"Не будет такого, что прямо из поезда их будут бросать в бой, нужно будет какое-то боевое слаживание. И вообще все российские планы, которые известны, они где-то рассчитаны на июль-август этого года, не раньше. Раньше – у них просто есть какие-то резервы, но для наступления на такой город как Харьков этого явно недостаточно", – подытожил Жирохов.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.

По информации российского якобы "оппозиционного" издания "Медуза", диктатор Путин нацелился на взятие Харькова.

По данным аналитиков ISW, российская наступательная операция по окружению города Харькова была бы чрезвычайно амбициозной кампанией для оккупантов.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук заверил, что в Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, способных осуществить наступление на Харьков.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что на Харьковщине строят вторую линию обороны.

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