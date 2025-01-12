Наступление окупантов на Покровск будет опасным для российских командиров — Forbes

Удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Новогродовке показал, что наступление на Покровск будет представлять значительную опасность для российских командиров.

Об этом пишет в воскресенье, 12 января, Forbes.

В издании отметили, что, на первый взгляд, закрепление штаба общевойсковой армии, контролирующей десяток или более полков и бригад, в Новогродовке является плохой новостью для украинского гарнизона в Покровске.

Также читайте До окрестностей города осталось 2 км: что происходит в Покровске Донецкой области

В то же время, как показал недавний удар ВСУ по командному пункту окупантов, такая близость к украинским позициям превращает командование российской армии в мишени для дронов и оружия малой дальности ВСУ.

“Поскольку главная битва за Покровск начнется в ближайшие дни или недели, и большее количество российских войск приблизится к городу, их командиры и командные штабы также приблизятся к городу. Украинцы будут их искать, готовить удары ракетами и бомбами”, — попредположили в Forbes.

Напомним, 12 января ВСУ нанесли высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Эта операция — продолжение серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.

Читайте также: