Наступление окупантов на востоке: в Донецке морги переполнены — грозит вспышка эпидемии

Штурмы российских окупантов на позиции украинских военных оборачиваются для них большими потерями. В Донецке морги переполнены, поэтому тела оккупантов оставляют в коридорах, на улице и других помещениях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на партизан.

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"Неудачные попытки штурмовых действий РОВ на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела окупантов составляют в коридорах и во дворах моргов", — говорится в сообщении.

Местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты понесут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий, что приводит также и к потерям.

Напомним, последние несколько дней Россия пошла в масштабное наступление на Авдеевку. Военные эксперты оценили шансы врага.

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