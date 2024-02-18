Наступление окупантов на Запорожском направлении: в ВСУ рассказали, где враг хотел прорваться

По данным Тарнавского, враг понес значительные потери в людях и бронетехнике.

Вооруженные силы отразили 13 попыток штурмовых действий возле Вербового и Роботиного Запорожской области.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Запорожском направлении отбиты 2 атаки противника возле Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, а также 13 попыток штурмовых действий возле Вербового и Роботиного Запорожской области. Здесь враг понес значительные потери в людях и бронетехнике", — говорится в его сообщении.

Тарнавский добавил, что общие потери врага в живой силе за прошедшие сутки по всей операционной зоне "Таврия" составили 553 человека, в вооружении и военной технике — 66 единиц, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА разных типов. Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов противника.

Напомним, утром 18 февраля в Генштабе ВСУ подтвердили наступление РФ на Запорожском направлении.

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