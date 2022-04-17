"Наступление продолжается": в ГУР Минобороны назвали "самую главную точку" врага на Донбассе

Боевые действия на востоке Украины происходят каждый день.

Нет такого понятия, как второй или третий этап войны России против Украины. Это некорректное высказывание.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона 17 апреля.

"Все это время продолжается наступление. Боевые действия происходят абсолютно каждый день. Чем отличается тактика, которую они сейчас применяют по сравнению с первыми днями войны (полномасштабного наступления России 24 февраля, — ред.)? Здесь ответ прост: они начали делать концентрацию усилий на определенных для них участках прорыва. Таким основным направлением сейчас является направление из города Изюм. Это самая главная точка, в которой они максимально концентрируются и будут пытаться дальше наступать", — сказал Буданов.

Он добавил, что вооруженные силы Украины надежно защищают эти рубежи.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что защитники Мариуполя отвергли ультиматум российских оккупантов сдать город.

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