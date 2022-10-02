Наступление продолжается: ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

Золотая Балка вернулась под контроль Украины.
В Херсонской области продолжается контрнаступление, Вооруженные силы Украины активно продвигаются вперед, освобождая от российских оккупантов новые территории.
Сегодня, 2 октября, стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была освобождена Золотая Балка на Херсонщине.
Соответствующее видео появилось в Сети.
Золотая балка, Херсонская обл.,— Митяй (@sgorlovki) October 2, 2022
освобождение Украины продолжается!!! pic.twitter.com/rGyiV1SohR
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.
Напомним, бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра на Херсонщине, включая областной центр.
Ранее в оперативном командовании "Юг" также сообщили, что за последнее время Вооруженные силы Украины деоккупировали 5 населенных пунктов в Херсонской области — Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.
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