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Наступление продолжается: ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

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Наступление продолжается: ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

Фото: Associated Press

Золотая Балка вернулась под контроль Украины.

В Херсонской области продолжается контрнаступление, Вооруженные силы Украины активно продвигаются вперед, освобождая от российских оккупантов новые территории.

Сегодня, 2 октября, стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была освобождена Золотая Балка на Херсонщине.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.

Напомним, бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра на Херсонщине, включая областной центр.

Ранее в оперативном командовании "Юг" также сообщили, что за последнее время Вооруженные силы Украины деоккупировали 5 населенных пунктов в Херсонской области — Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. 

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