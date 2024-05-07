"Наступление противника приостановлено": боец ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

Тактика врага осталась та же – разрушить все, что видят, а потом сказать, что они вошли туда.

Наступление российских войск на Авдеевском направлении приостановлено. Нет такой активности врага, когда он массированно продвигался.

Об этом офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал в эфире "Киев24".

Офицер описал, какая сейчас ситуация в Авдеевском направлении.

"В принципе, в общем наступление противника приостановлено. Нет такой активности, как была две недели назад, когда они очень массировано, не на большие расстояния, но продвигались", – сообщил Цехоцкий.

В то же время тактика оккупантов осталась та же – разрушить все, что видят, куда могут дотянуться, а потом сказать, что они зашли туда.

Читайте главные новости дня:

"Не говорю захватили – зашли. Зашли – потому что в плане инженерном, фортификационном, в плане вообще жизни в том или ином населенном пункте, большом, маленьком поселке – оно разрушено, там жизни уже нет. Это нужно будет восстанавливать уже после войны", – объяснил боец 59-й ОМБр.

Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ 7 мая, в течение предыдущих суток украинские войска на Авдеевском направлении отразили 31 вражескую атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Читайте также: