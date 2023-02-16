Наступление Путина на Украину: Зеленский назвал три главных задачи на ближайшее время

Во время Ставки Зеленский заслушал доклад о ситуации по каждому из направлений на фронте.

В четверг, 16 февраля, глава государстваВладимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, в котором приняли все командующие оперативными направлениями. В ходе Ставки украинский лидер выделил приоритеты на ближайшее время. Это – держать ситуацию на фронте, готовиться к возможной эскалации России и освобождать оккупированные территории.

Об этом украинский президент рассказал в видеообращении 16 февраля.

"Детально заслушали о ситуации по каждому из направлений и перспективам – тоже по каждому из оперативных направлений. Поставка оружия, снабжение боеприпасами, подготовка наших военных. Планы и способности врага. Потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет в ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", — подчеркнул он.

Наступление российких войск

Напомним, что 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что наступление России уже началось. По его информации, российские атаки происходят сразу в нескольких направлениях. Впрочем, он уверен, что украинские военные смогут остановить продвижение россиян.

Генштаб ВСУ 15 февраля сообщал, что российские оккупанты существенно продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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