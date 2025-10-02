Наступление Путина остановилось, но Украину ждет еще одна сложная зима: подробности Sky News

Война. / © ТСН

Украина еще не близка к возвращению территорий - пока "маятник не шатается" в эту сторону. Впрочем, большое наступление Российской Федерации исчерпало себя.

Об этом говорится в статье военного аналитика Sky News Майкла Кларка.

"Несомненно, российское наступление, которое длилось все лето, сейчас более или менее исчерпало себя. Захватчики достигают большего прогресса, но ничего стратегически важного", - подчеркнул он.

По его словам, оккупационные войска "не достигли ни одного прогресса" на севере Украины. Однако оккупантам удалось оказывать разумное давление на район Купянска на северо-востоке. Это, отмечает Кларк, может стать для армии РФ плацдармом для наступления на Харьков, откуда они были выбиты осенью 2022-го.

Сейчас, поясняет аналитик, наибольшие усилия России на поле боя сосредоточены на юге Украины, вокруг Покровска и Временного Яра, а также у пояса крепостей в Донецкой области - сети из четырех городов, в частности, Краматорска и Славянская.

"Россияне физически достаточно близко. Однако им еще далеко до захвата городов из-за укрепления на пути. Да и местность для них нелегка", - отмечает Кларк.

Он считает, что Украину ждет еще одна сложная зима, полная воздушных бомбардировок. Автор Sky News отмечает: несмотря на это, "поступление большего количества оружия и налаживание большего финансирования для его приобретения" означает, что Киев, возможно, сможет "продержаться еще одну зиму, прежде чем дела наладятся".

Что касается России, говорит аналитик, "нет никакой перспективы реальных стратегических изменений в поле боя".

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров публично отверг возможность возвращения к границам 2022 года и обвинил Украину в срыве всех договоренностей, что привело к войне. Он продолжил оправдывать войну, утверждая, что Россия якобы отстаивает "законные интересы людей".

Заметим, СМИ обнародовали данные о том, что агрессорша Россия усилила атаки на Украину в сентябре – на 36% больше, чем в августе. Согласно данным, в сентябре Россия совершила 5638 запусков дронов-камикадзе и 185 ракетных атак в ночное время. Особенно показательной стала ночь на 7 сентября, когда Россия выпустила 810 дронов — самый большой зафиксированный объем за время войны.