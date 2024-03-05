Наступление РФ: что происходит в районе Ивановского, Богдановки и Часового Яра

В Бахмутском направлении враг накопил определенный ресурс вооружения и личного состава для прорыва обороны.

В Бахмутском направлении ситуация постоянно меняется, продолжаются тяжелые бои.

Об этом рассказал спикер 80-й десантно-штурмовой бригады Роман Гасько во время телемарафона во вторник, 5 марта.

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"Ситуация постоянно меняется, продолжаются интенсивные боевые действия. Поэтому говорить о каких-то радикальных изменениях пока преждевременно. Работают различные подразделения, направление достаточно активное. Каких-то результатов у врага пока нет", — подчеркнул он.

Заходили ли оккупанты в Ивановское и Богдановку

Гасько также прокомментировал информацию, что якобы враг заходил в Ивановское и Богдановку. Он отметил, что ситуация меняется постоянно, поэтому говорить о полном контроле над тем или иным населенным пунктом на линии столкновения сейчас нельзя.

"Идут бои, враг накопил определенный ресурс вооружения и личного состава и, соответственно, сейчас пытается совершать наступательные операции. Они считают, что имеют достаточно средств для того, чтобы попытаться это сделать", — добавил он.

Насколько сложна ситуация в районе Часового Яра

По его словам, обстановка в районе Часового Яра – напряженная. Здесь враг применяет все возможные виды вооружений.

Враг с начала года скапливает силы и средства. Равномерно происходило наращивание интенсивности боевых действий. Используются все возможные спектры вооружений. Что касается резервов врага на этом направлении, то это разные мотострелковые подразделения и специализированные", — подытожил он.

Напомним, по данным украинских военных, в районе Временного Яра враг бьет по трем направлениям.

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