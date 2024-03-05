Наступление РФ: что происходит в районе Ивановского, Богдановки и Часового Яра

В Бахмутском направлении враг накопил определенный ресурс вооружения и личного состава для прорыва обороны.
В Бахмутском направлении ситуация постоянно меняется, продолжаются тяжелые бои.
Об этом рассказал спикер 80-й десантно-штурмовой бригады Роман Гасько во время телемарафона во вторник, 5 марта.
"Ситуация постоянно меняется, продолжаются интенсивные боевые действия. Поэтому говорить о каких-то радикальных изменениях пока преждевременно. Работают различные подразделения, направление достаточно активное. Каких-то результатов у врага пока нет", — подчеркнул он.
Заходили ли оккупанты в Ивановское и Богдановку
Гасько также прокомментировал информацию, что якобы враг заходил в Ивановское и Богдановку. Он отметил, что ситуация меняется постоянно, поэтому говорить о полном контроле над тем или иным населенным пунктом на линии столкновения сейчас нельзя.
"Идут бои, враг накопил определенный ресурс вооружения и личного состава и, соответственно, сейчас пытается совершать наступательные операции. Они считают, что имеют достаточно средств для того, чтобы попытаться это сделать", — добавил он.
Насколько сложна ситуация в районе Часового Яра
По его словам, обстановка в районе Часового Яра – напряженная. Здесь враг применяет все возможные виды вооружений.
Враг с начала года скапливает силы и средства. Равномерно происходило наращивание интенсивности боевых действий. Используются все возможные спектры вооружений. Что касается резервов врага на этом направлении, то это разные мотострелковые подразделения и специализированные", — подытожил он.
Напомним, по данным украинских военных, в районе Временного Яра враг бьет по трем направлениям.
Читайте также:
- Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео
- Враг пытается прорвать украинскую оборону, продолжаются бои: Генштаб сообщил новости с фронта
- Враг атаковал Одесскую область ударными дронами: повреждены здания, но пострадавших нет