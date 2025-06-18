Наступление РФ: где враг продвинулся, а где получил отпор от ВСУ

Война в Украине / © ТСН.ua

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Российская армия 17 июня продолжала наступательные операции на ряде направлений, однако подтвержденные продвижения зафиксированы только на Северском и Торецком и Покровском направлениях. Украинские войска осуществляли контратаки и сдерживали врага на большинстве участков фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российская армия продолжала наступательные операции в Курской области 17 июня, но не достигла продвижения. Российские военкоры заявили, что украинские войска совершили контратаки в направлении Теткино, Глушково и Нового Пути.

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Оккупанты продолжали наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано, враг атаковал на севере области — в частности в Юнаковке, в направлении Садков, возле Александрии и Мирополья.

Харьковская область: 17 июня не было сообщений о боевой активности в северной части региона.

Захватчики продолжили наступление в направлении Купянска, однако не продвинулись. Враг атаковал на север от Купянска (Голубовка, Двуречная, Долгенькое), на северо-восток (Красное Первое, Каменка, Синьковка), на восток (Петропавловка) и на юго-восток (Степная Новоселовка).

Боровское направление: наступление врага продолжается, но подтвержденного продвижения нет. Россияне атаковали у Захризово, Кругляковки, Копанок, Надежды, Грековки и в направлении Ольговки.

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Лиманское направление: бои продолжаются, подтвержденных успехов нет. Российские войска атаковали возле Редкодуба, Карповки, Липово, Шандриголово, Глушченково, Нового Мира, Колодязей, Новомихайловки, Торского и Северского леса. Украинские защитники контратаковали возле Зеленой Долины и Мирного.

Северское направление: у врага есть подтвержденное продвижение в северо-восточной Северке. Россияне провели атаки у Григорьевки, Серебрянки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки.

В районе Часова Яра у врага не было подтвержденных продвижений. Россияне атаковали в самом городе и вокруг.

На Торецком направлении оккупанты продвинулись на север, восток и юго-восток от Дилиевки. Россияне атаковали вокруг Торецка, украинцы осуществляли контратаку.

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Покровское направление: захватчики продвинулись на северо-восток от Шевченко Первого.

На Новопавловском направлении россияне продвинулись в северо-восточном Комаре. Бои продолжались в направлении Новопавловки, у Новоукраинки, Алексеевки, Багатыря и т.д. РФ наносит ежедневные удары планировочными бомбами.

В Великой Новоселке продолжаются бои, но продвижений у врага нет. Российская армия осуществила атаки возле Вольного Поля, Шевченко, Новоселки, Зеленого Поля, Новополя.

На Гуляйпольском направлении подтвержденных продвижений у захватчиков нет, продолжаются активные атаки и авиаудары.

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На Запорожском направлении российские войска осуществили атаки возле Орехова, Малой Токмачки.

На Херсонском направлении вражеские атаки были зафиксированы возле Антоновского моста. Враг пытался высадиться на островах.

К слову, накануне военный эксперт Михаил Жирохов заявил о критической для ВСУ ситуации на отдельных направлениях Донецкой области. Оккупанты там накапливают резервы для потенциального прорыва к админгранице с Днепропетровской областью и попытки захвата Константиновской агломерации.

А на Сумщине, по словам эксперта, враг собирается перерезать важную для логистики дорогу Юнаковка — Суджа и приблизиться к Сумам на дистанцию, с которой можно вести обстрелы из РСЗО.

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