Наступление РФ и атака ВСУ в Курской области: изменившееся на фронте за сутки (карты ISW)

Фронт в Украине / © ТСН.ua

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Российские войска продвинулись под Волчанском, Временным Яром, Торецком, Новопавловкой и Большой Новоселкой. При этом ВСУ, вероятно, преуспевают в Курской области РФ.

Об этом сообщает ISW.

Курская область

Украинские войска, вероятно, продвинулись на юг Теткино, Курская область. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 мая, показывают, как российские войска совершают авиаудар по зданию в южной части города. Российские милблогеры заявили, что украинские войска захватили до двух улиц и удерживают позиции в населенном пункте.

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«Российские милблогеры утверждали, что армия РФ выбила украинские войска из Теткино. По их данным, российские войска отразили ограниченные украинские механизированные атаки на Теткино и Новый путь, а украинские войска продолжают использовать технику для разминирования для создания путей через российские минные поля в этом районе. Один милблогер заявил, что украинские войска захватили Новый путь, но другие опровергли эти данные», — говорится в материале.

ISW не наблюдала геолокационных видеозаписей, свидетельствующих о том, что украинские войска вошли в Новый путь.

Сумская область

По состоянию на 7 мая российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники отразили попытку российской диверсионно-разведывательной группы пересечь международную границу в неустановленном районе Сумской области 6 мая. Он также заявил, что российские войска часто пытаются пересечь международную границу с Сумской областью, используя небольшие группы от трех до десяти пехотинцев и мотоциклов.

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Харьковская область

Как отмечают аналитики, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вблизи агрегатного завода в центре Волчанска.

Российские бойцы 6 и 7 мая наступали северо-восточнее города Харькова близ Волчанска и Волчанских Хуторов.

Луганская область

Российские войска 7 мая продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

6 и 7 мая российские войска атаковали к северо-востоку от Купянска вблизи Петропавловки и Каменки и к юго-востоку от Купянска вблизи Глушковки.

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Командир украинского полка беспилотных систем, действующий на Купянском направлении, сообщил, что российские войска продолжают использовать бронетехнику для перевозки пехоты на передовую для штурмов.

Оккупанты 7 мая продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Отмечается, что 6 и 7 мая российские войска атаковали вблизи Загрызового, Новой Кругляковки, Копанок, Надежды, Зеленого Роща, Грековки и в направлении Ольговки.

Донецкая область

Российские войска 7 мая продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не добились.

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Армия РФ 6 и 7 мая провела наступательные операции к северо-востоку от Лимана близ Редкодуба, Нового Мира, Липового, Ямполевки, Зеленой Долины и Колодцев, а также к востоку от Лимана близ Торского.

Российский милблогер утверждал, что район близ Свято-Вознесенской церкви на севере Торского является спорной «серой зоной».

Российские войска 7 мая продолжили наступательные операции на Сиверском направлении, но подтвержденного прогресса не добились. Оккупанты атаковали к северо-востоку от Северска близ Белогоровки и к востоку от Северска близ Верхнекаменского. Украинский обозреватель Машовец сообщил, что российские войска усиливают наступательные операции по направлениям Григоровка, Вехнокаменное, Ивано-Даровка, Выемка и Переездное.

Также известно о продвижении российских войск в направлении Часов Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 мая, свидетельствуют о том, что противник недавно продвинулся к шахте «Северная» к северу от Часов Яра.

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Добавляют, что 6 и 7 мая российские войска провели наступательные операции вблизи Часов Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Стало известно, что российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении.

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 6 мая, видно, как российские военнослужащие поднимают флаг в северной Новооленовке, что свидетельствует о его захвате.

В Институте констатировали, что 6 и 7 мая российские войска провели наступательные операции вблизи Торецка, Дилиевки, Дачного, Дружбы, Щербиновки, Новой Полтавки и Калиново. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Новооленовки.

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Как заявил командир действующего на Торецком направлении украинского батальона, российские войска используют дроны с оптоволоконным обзором (FPV) и оптоволоконными кабелями для ударов по украинской логистике. Так, армия РФ использует около 150 дронов в день, чтобы блокировать над землей и близко к ней вблизи логистических путей, чтобы наносить удары по украинской технике на дорогах вблизи Александрополя, Новой Полтавки и Новооленовки. Оккупанты перемещают дроны с оптоволоконным кабелем на свои передовые позиции в пешем порядке, чтобы наносить удары по украинским ближним тыловым районам.

Солдаты РФ 7 мая продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска 6 и 7 мая русские войска продолжали наземные атаки к востоку от Покровска близ Малиновки и Луча и в направлении Миролюбовки, близ Лисовки, Шевченко, Даченского и Зверевого, Котлиного и Удачного.

Командир украинской бригады, действующий на Покровском направлении, сообщил: российские войска продолжают постоянные пехотные атаки небольшими группами и используют легкую моторизованную технику для перевозки пехоты. Оккупанты не атакуют бронетехникой из-за угрозы ударов украинских беспилотников. По его словам, украинские войска захватывают некоторых российских солдат в течение одной недели-месяца после подписания российскими солдатами контрактов на военную службу. Представитель другой украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска увеличивают использование беспилотников и осуществляют удары по их использованию примерно в 20 километрах от линии фронта.

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Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 и 7 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в Новосергеевку и Троицкий соответственно.

Российские войска продолжали наземные наступления на Нововопавловку, а также возле Новосергеевки, Преображенки, Новоалександриевки, Котляровки, Надеевки, Серебряного, Богдановки и Троицкого 6 и 7 мая.

Российский милблогер утверждал, что украинские войска удерживают позиции в западной Новоалександровке.

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Сообщается, что 7 мая российские войска продолжили наступательные операции на Кураховском направлении, но подтвержденного прогресса не добились.

По данным аналитиков, 6 и 7 мая российские войска провели наступательные операции к западу от Курахово вблизи Андреевки, Богатыря, Алексеевки и Константинополя, а также юго-западнее Курахового вблизи Одрадного. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Богатыря.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки.

Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Новополя.

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Российские войска вели наступательные действия в районе Шевченко, у Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Новополя и Ровно 6 и 7 мая.

Запорожская область

В ISW сообщили, что 6 и 7 мая российские войска провели наступательные операции к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого, но не продвинулись вперед.

Российские войска продолжили наступательные операции на мероприятии Запорожской области 7 мая, но подтвержденного прогресса не достигли.

Россияне 6 и 7 мая совершили наземные атаки юго-восточнее Орехова вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков, Каменского и Щербаков и в направлении Новоандреевки из РФ 7 мая заявил, что российские войска контратаковали вблизи Степного и Щербаков.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко 7 мая заявил, что российские артиллерийские удары вывели из строя одну из двух линий электропередач, соединяющих оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с украинской энергосистемой. Минэнерго Украины заявило, что полное отключение ЗАЭС от энергосистемы может повлечь за собой очередное обесточивание на станции и увеличить риск радиологического инцидента вблизи станции.

Российский источник утверждает, что украинские войска нанесли удар с помощью системы HIMARS по скоплению подразделений 70-го мотострелкового полка России вблизи оккупированного Мирного, Запорожская область, в результате чего погибли 22 военнослужащих, включая трех офицеров.

Херсонская область

Российские войска 7 мая провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.

Напомним, российские войска активизировали атаки на Новопавловском направлении, пытаясь прорваться к административной границе Днепропетровской области до 9 мая. Но в Силах обороны заявляют: добиться этой цели оккупантам не удастся.

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