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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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"Наступление" РФ на Днепропетровщине: в СНБО прокомментировали заявления Кремля

Российские войска не имеют успеха в Днепропетровской области.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Днепропетровщина

Днепропетровщина

В СНБО прокомментировали заявления Кремля о наступлении в Днепропетровской области. Они не соответствуют действительности.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления Пескова, об их наступлении на Днепропетровщине – не соответствует действительности», – подчеркнул Коваленко.

В ОСУВ «Хортица» также отметили : до админграницы Днепропетровской области войска РФ не дошли.

«Безусловно, идут бои и на Покровском направлении, и на Новопавловском направлении.

По его словам, РФ не в первый раз пытается распространить ложную информацию и разогнать панику.

Ранее представитель российского «фюрера» Дмитрий Песков заявил, будто «наступление» армии РФ в Днепропетровской области продолжается. Кроме этого, названа его цель.

По его словам, российское "наступление" в Днепропетровской области "является работой по созданию буферной зоны".

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