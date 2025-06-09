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"Наступление" РФ на Днепропетровщине: в СНБО прокомментировали заявления Кремля
Российские войска не имеют успеха в Днепропетровской области.
В СНБО прокомментировали заявления Кремля о наступлении в Днепропетровской области. Они не соответствуют действительности.
Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
«По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления Пескова, об их наступлении на Днепропетровщине – не соответствует действительности», – подчеркнул Коваленко.
В ОСУВ «Хортица» также отметили : до админграницы Днепропетровской области войска РФ не дошли.
«Безусловно, идут бои и на Покровском направлении, и на Новопавловском направлении.
По его словам, РФ не в первый раз пытается распространить ложную информацию и разогнать панику.
Ранее представитель российского «фюрера» Дмитрий Песков заявил, будто «наступление» армии РФ в Днепропетровской области продолжается. Кроме этого, названа его цель.
По его словам, российское "наступление" в Днепропетровской области "является работой по созданию буферной зоны".