ВСУ держат оборону на фронте

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Попытки россиян зайти в Днепропетровщину не имеют успехов. Пока враг не может там пройти через украинские фортификации.

Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«Там очень удачно географически для фортификаций. Там открытое поле. И когда строили фортификации, даже гражданским было очень просто. Бери отсюда и копай дальше. Там небольшое количество лесополос, нет возвышенностей. Там три линии, по меньшей мере, выстроены. И все они современные. Не то что использовались с АТО, ООС. Какие-то взводные и ротные опорные пункты, которые почти не соединены между собой», — сказал Жирохов.

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Он отметил, что Украина на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей вырыла масштабные противотанковые рвы и установила значительное количество колючей проволоки.

«Они не позволяют оккупантам использовать современную тактику штурмов на мотоциклах», — добавил он.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило о том, что оккупационные войска производят наступление на территории Днепропетровской области. Генштаб ВСУ эту информацию отрицает.

В частности, глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска оккупировали первый населенный пункт на Днепропетровщине — село Дачное. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг информацию о прорыве фронта в Днепропетровской области.

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Спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов сообщил, что оккупанты не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.

А полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Днепропетровская область не станет еще одним театром боевых действий. По его словам, до Днепра россиянам — «как до Киева рачки». Ведь расстояние достаточно большое — 200 км.