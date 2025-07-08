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Наступление РФ на Днепропетровщину: военный рассказал, что действительно происходит в регионе
Россияне перекидывают силы, чтобы давить на админгранице с Днепропетровщиной.
Российская оккупационная армия стремится любой ценой зайти на территорию Днепропетровской области. Захватчики используют так называемую "серую зону" для накопления штурмовых групп.
Об этом в эфире телемарафона сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.
"Для них это может быть 20 км, для нас - 3-5 км. Они пытаются представить это как информационную и психологическую операцию, показать давление на админграницу, но на самом деле там все гораздо сложнее", - высказался военный.
По его словам, российское командование сознательно бросает значительные силы на это направление, чтобы войти на территорию Днепропетровщины. Захватчики не жалеют личного состава. Так, из групп в 20-30 человек, которые враг бросает на штурмы в день, часто не доходит ни один, бывает "доходит один-два-три". Впрочем, статистика эффективна.
"Расстояния могут быть разными - где-то километр, где-то больше. Но давление есть, и его нужно отбивать", - добавил Сергей Волков.
Напомним, несколько дней назад аналитики проекта DeepState сообщили, что армия РФ захватила два населенных пункта вблизи Днепропетровщины – Зеленый Кут и Новоукраинку. Эти села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.
Кроме того, РФ активизировала штурмы в Запорожском направлении. Захватчики сосредоточились в районе Каменского. Россияне до сих пор стремятся вернуться на позиции, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.