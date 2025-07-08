Наступление РФ на Днепропетровщину: военный рассказал, что действительно происходит в регионе

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Российская оккупационная армия стремится любой ценой зайти на территорию Днепропетровской области. Захватчики используют так называемую "серую зону" для накопления штурмовых групп.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.

"Для них это может быть 20 км, для нас - 3-5 км. Они пытаются представить это как информационную и психологическую операцию, показать давление на админграницу, но на самом деле там все гораздо сложнее", - высказался военный.

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По его словам, российское командование сознательно бросает значительные силы на это направление, чтобы войти на территорию Днепропетровщины. Захватчики не жалеют личного состава. Так, из групп в 20-30 человек, которые враг бросает на штурмы в день, часто не доходит ни один, бывает "доходит один-два-три". Впрочем, статистика эффективна.

"Расстояния могут быть разными - где-то километр, где-то больше. Но давление есть, и его нужно отбивать", - добавил Сергей Волков.

Напомним, несколько дней назад аналитики проекта DeepState сообщили, что армия РФ захватила два населенных пункта вблизи Днепропетровщины – Зеленый Кут и Новоукраинку. Эти села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.

Кроме того, РФ активизировала штурмы в Запорожском направлении. Захватчики сосредоточились в районе Каменского. Россияне до сих пор стремятся вернуться на позиции, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.

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Дата публикации 12:58, 07.07.25 Количество просмотров 10 От удара съемочную группу ТСН спасло чудо! Но есть последствия!