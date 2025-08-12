- Дата публикации
Наступление РФ на Доброполье и Покровск: что говорят в Генштабе
В Генштабе отчитались, что делают для остановки наступления РФ на Добропольском и Покровском направлениях.
В Генштабе прокомментировали продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях, заверив, что Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить врага.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
В Генштабе напомнили, что украинские военные ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава.
«Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются проникать в диверсионные и малые пехотные группы через наши оборонные порядки», — говорится в сообщении.
Генштаб подтверждает, что несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец.
Кроме того, диверсанты проникали в населенные пункты — Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные — в процессе уничтожения.
«Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить враждебные группы. В частности, решением главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры по блокированию групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: окупантов уничтожают и берут в плен», — заверили в Генштабе.
