Наступление РФ на Доброполье и Покровск: что говорят в Генштабе

Наступление РФ на Удобрение / © Associated Press

В Генштабе прокомментировали продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях, заверив, что Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить врага.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

В Генштабе напомнили, что украинские военные ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава.

«Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются проникать в диверсионные и малые пехотные группы через наши оборонные порядки», — говорится в сообщении.

Генштаб подтверждает, что несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец.

Кроме того, диверсанты проникали в населенные пункты — Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные — в процессе уничтожения.

© Deepstatemap

«Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить враждебные группы. В частности, решением главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры по блокированию групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: окупантов уничтожают и берут в плен», — заверили в Генштабе.

Напомним, в DeepState сообщили, что Доброполье может упасть быстрее Покровска.

В ВСУ признали, что ситуация в Донецкой области крайне сложной, но отрицали факт прорыва.

Также сообщалось, что на Покровском направлении корпус «Азов» занял полосу обороны.

Руководитель волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут предупредил о рисках масштабного прорыва РФ на фронте.