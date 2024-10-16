Наступление РФ на Донбассе: эксперт назвал города, желающие захватить враг до зимы

Армия РФ имеет несколько приоритетных направлений, по которым будет пытаться продвигаться в ближайшее время. На фронте сейчас три точки, где россияне имеют преимущество на оперативном направлении: Курахово, Торецк и Купянско-Лиманское направление.

Где разовьется наступление россиян и чего ждать на фронте, рассказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 Канала".

Именно на этих направлениях, отмечает эксперт, оккупанты будут сосредотачиваться следующие несколько месяцев даже при неблагоприятных погодных условиях.

Также сейчас захватчики находятся в опасной близости от города Курахово Донецкой области. По его словам, россияне давят на город с трех сторон: с севера, запада и юга.

"Они вытеснили наши войска из Угледара и подтянулись к Богоявленке. Этот Кураховский "карман" очень опасен для нас. Пока там не говорится об оперативном окружении или контроле логистических цепей, но ситуация развивается угрожающе", — подчеркнул Свитан.

В последнее время российские военные серьезно активизировались в Белогоровке, пытаясь вытеснить оттуда украинский гарнизон.

"Это очень опасно. Белогоровка — это фактически единственный населенный пункт, который еще остается под контролем украинских сил в Луганской области после потери Макеевки", — отметил Свитан.

Военный эксперт отмечает, что погодные условия будут влиять на ситуацию на фронте. Именно поэтому РФ планирует в кратчайшие сроки пробиться в главные города, вытеснив украинских военных в поля.

"Почему они пытаются сейчас зайти в Курахово? Если они останутся в том же положении, что сейчас, их накроют дожди в полях. Это станет проблемой. Если же нас накроет дождями в полях – это будет проблемой для нас. в застройках города воевать можно и зимой", — отмечает Свитан.

Кроме того, россияне будут пытаться зайти во Временный Яр в зиму, ведь понимают, что зимой им никак не удастся этого сделать.

По словам Свитана, агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка фактически обезопасена на ближайшие полгода как раз из-за того, что погода не даст россиянам подобраться близко. А вот серьезные проблемы могут возникнуть в Торецке, Курахово и в районе Белогоровки.

Напомним, аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что армия РФ находится в 2 км от города Курахово. В течение месяца оккупанты совершили прорыв.

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