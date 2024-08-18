Наступление РФ на Донбассе: в ISW оценили, как долго оккупанты смогут удерживать инициативу

Армия Российской Федерации не сможет бесконечно долго удерживать наступательную инициативу на всей территории на востоке Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что в настоящее время Россия владеет инициативой на всем театре боевых действий. Именно это позволило ей определять место, время, интенсивность и требования к ведению боевых действий в Украине. Оккупанты воспользовались этими преимуществами для определения темпа наступления, что позволило захватчикам реализовывать более устойчивые наступательные операции и в основном избегать кульминации.

"Российские войска прилагали длительные усилия для создания стратегических и оперативных резервов накануне лета 2024-го для поддержки текущих наступательных операций. В то же время армия РФ, вероятно, потратила и задействовала многие из этих резервов в наступательных операциях на востоке и северо-востоке Украины весной 2024-го". и в течение лета", — отмечают в ISW.

Американские аналитики считают, что операция ВСУ в Курской области и усиление российского приоритета поддержки темпа наступательных операций в Донецкой области, вероятно, приведет к большей нагрузке на оставшиеся оперативные резервы. Со временем эта нагрузка может начаться отражаться на способности России поддерживать последовательные наступательные действия по всей зоне боевых действий на всем театре военных действий.

Дальнейшая передислокация российских войск в Курскую область также еще больше ослабит способность России поддерживать наступательные операции на северо-востоке и востоке Украины. Хотя российские войска, скорее всего, начнут снижать наступательную активность на менее приоритетных участках фронта, а не будут делать это равномерно по всей. линии фронта", — отмечают в ISW.

Как сообщалось, на севере Украины снова усиливают границу. Ведь на приграничных Черниговской области путинская армия существенно увеличила атаки дронами со взрывчаткой по сравнению с прошлым годом.

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