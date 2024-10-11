Наступление РФ на фронте слабеет, не достигнув главной цели: детали от The Economist

В частности, эксперты оценивают, что у России нет достаточно сил для проведения полномасштабного наступления на Покровск.

Силы обороны Украины отступают под давлением медленного продвижения российских войск на Донбассе, где у врага существенное преимущество в численности и огневой силе. В то же время, Россия далека от достижения своей главной цели – установление контроля над Донецкой и Луганской областями до конца этого года.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на украинские источники.

Украинские войска вышли из Угледара, на Торецком направлении продолжаются бои, однако значительного продвижения россиян там не зафиксировано. В то же время России до сих пор не удалось захватить важные города, такие как Часов Яр и Покровск. Последний остается ключевым логистическим узлом для украинских сил, но враг застрял в боях за город. В течение августа активно обсуждался возможный быстрый захват Покровска, но наступление российских войск замедлилось, и за последние три недели у них не было существенных территориальных достижений.

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По оценкам бывшего немецкого чиновника по оборонным вопросам Нико Ланге, у России нет достаточно сил для проведения полномасштабного наступления на Покровск, несмотря на близость артиллерии к городу. Захват Покровска позволил бы врагу продолжить наступление на центр Украины и ухудшить логистику на юге Донбасса. Однако даже в случае успеха, операция может занять несколько месяцев и нанести большие потери российской армии.

Несмотря на опасения по поводу возможного падения обороны, Украина продолжает стратегию постепенной сдачи территорий, в то же время нанося максимальные потери врагу. Потери РФ, особенно в людях и технике, растут до 1000 бойцов в день, а запасы бронетехники еще советских времен могут закончиться уже в 2025 году. По данным Института изучения войны, россияне в боях за Покровск потеряли не менее пяти дивизий бронетехники. Это значительно ослабляет позицию врага.

Кроме того, на фронте заметно снижение преимущества россиян в артиллерии, хотя вражеская армия все больше зависит от ненадежных боеприпасов из Северной Кореи. Так, в начале года соотношение артиллерийских выстрелов было 10:1 в пользу России, а сейчас этот разрыв сократился до 2,5:1. Причина – увеличение поставок снарядов Украине от партнеров и собственное производство государства, а также успешные удары по российским складам боеприпасов.

Однако, как говорится в статье, Россия не достигла главной цели наступления.

"Несмотря на нынешнее уныние по поводу перспектив Украины, Россия далека от достижения своей главной цели – установление контроля над Донецкой и Луганской областями до конца этого года. И несмотря на то, что РФ поставила цель выбить украинские силы из Курской области до начала этого месяца, теперь кажется, что это займет гораздо больше времени и потребует гораздо больших сил", – отмечают авторы публикации.

В то же время Ланге обратил внимание, что Россия добивается успехов в "информационной войне". Идея о том, что Украина не может победить, используемая западными лидерами в качестве оправдания для ограничения военной поддержки, все больше становится самореализующимся пророчеством. Заметна закономерность: обещанная помощь поступает с опозданием или вообще не предоставляется. Американский аналитик Филлипс О'Брайен отметил, что объем военной помощи Украине от США в 2024 году заметно снизился по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска исчерпали много из резервов, которые накопили для наступательной кампании 2024 года. Наступательная операция РФ, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

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